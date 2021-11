Giobbe Covatta e Pino Quartullo sono i protagonisti di ‘Hollywood Burger’, l’esilarante commedia di Roberto Cavosi che andrà in scena dal 26 al 28 novembre al Teatro Duse di Bologna (sabato e venerdì alle ore 21, domenica alle 16). Lo spettacolo è un recupero delle date inizialmente previste dal 6 all’8 marzo 2020, pertanto rimangono validi tutti i biglietti già acquistati.

La pièce, diretta dallo stesso Quartullo, è ambientata in una mensa per artisti negli Studios di Hollywood. Due attori mitomani, assolutamente alla deriva ma tenacemente aggrappati al sogno del cinema, se ne dicono e ne fanno di tutti i colori, spalmando sui loro hamburger senape, maionese, ketchup, con un fare convulso e ingordo come la loro voglia di far parte, in un modo o nell’altro, della magia di Hollywood.

Un inserviente li tratta come inutili ingombri, mentre Leon e Burt non smettono di fare a gara con le loro disgrazie e disavventure. Snocciolano aneddoti con Stanley, Jack, Robert, Francis, Al, Ridley, Meryl, Giulia: sono i cosiddetti ‘namedropper’, ovvero quelli che ‘sgocciolano’ i nomi dei personaggi più famosi come fossero loro intimi amici. Forse sono anche bravi attori, ma il destino si è accanito contro di loro.

Biglietti da 18 a 29 euro – Info: 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it