Quarantenne e madre: è il ritratto medio delle donne che si sono rivolte al centro antiviolenza “VivereDonna” Aps di Carpi nel 2021 per la prima volta. Gli accessi allo sportello sono stati complessivamente 65 fra gennaio e ottobre, quasi la metà dei quali “nuovi” (31), cioè persone che appunto non erano mai approdate alla struttura: in leggera prevalenza straniere (17 a 14), quasi tutte con figli (29). Fra queste 31 “nuove”, la fascia d’età più rappresentata è la 40-49 con 13 casi, poi 8 donne fra i 50 e i 59 anni, cinque trentenni e altrettante fra 18 e 29.

Quelle entrate nell’“appartamento d’emergenza” del Comune di Carpi sono state cinque, per un totale di 227 pernottamenti; nove i figli, per complessive 571 notti.

Per quanto riguarda il tipo di violenza subita, la quasi totalità delle “nuove” (96%) lamenta vessazioni psicologiche, 3 su 4 violenza fisica (75,7%), il 42% violenza sessuale, il 42% anche “violenza economica”.

Commenta Tamara Calzolari, assessore a Servizi sociali e Pari opportunità: «Sono dati che dimostrano da un lato l’utilità e l’importanza del Centro antiviolenza convenzionato con l’Unione, dall’altro la quantità di lavoro ancora da fare sul fronte culturale, contro una certa mentalità. Anche per questo i Comuni dell’Unione aderiscono all’appello dell’ANCI denominato “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere” per azioni concrete da mettere in atto nei campi di competenza degli Enti locali».

Il Prefetto di Modena all’inaugurazione della “panchina rossa”

Domani, giovedì 25 novembre, il Prefetto di Modena Alessandra Camporota parteciperà all’inaugurazione della “panchina rossa” voluta dal Comune di Carpi sul rialzato di piazza dei Martiri (lato via Berengario), e dedicata a Pina Caruso e Barbara Cuppini, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Come annunciato, l’appuntamento è alle 9:30: saranno presenti per l’Amministrazione Comunale il Sindaco Alberto Bellelli e l’Assessore alle Pari Opportunità Tamara Calzolari, con il Direttore del Distretto di Carpi dell’Ausl Stefania Ascari, il Presidente del Centro antiviolenza “Vivere Donna” Aps Laica Montanari, e Monica Dotti per il Centro di accompagnamento al cambiamento per uomini “Liberiamoci dalla violenza – LDV”.