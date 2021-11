Si è appena concluso l’incontro in Regione sulla vertenza Saga Coffee /Gruppo Evoca.

Su richiesta dell’Assessore Colla, l’Amministratore Delegato del Gruppo Evoca ha annunciato la concreta possibilità di un progetto serio di re-industrializzazione del sito Saga Coffee a Gaggio Montano che prevede l’interessamento concreto di un imprenditore italiano del settore metalmeccanico che sarebbe disposto a re-industrializzare il sito anche realizzando un opportuno piano di investimenti.

Per FIOM CGIL e FIM CISL, anche sulla base del mandato ricevuto dall’assemblea delle

lavoratrici e dei lavoratori in presidio permanente, un eventuale progetto di

reindustrializzazione, oltre ad essere serio e non con finalità speculative, deve

contemporaneamente dare risposta a tre punti: il mantenimento del sito a Gaggio, una risposta occupazionale a tutte e tutti i lavoratori, un futuro industriale.

Inoltre la delegazione sindacale ha richiesto all’Azienda una copertura per ulteriori 8 settimane di Cassa Integrazione come condizione per rendere possibile una discussione ed una trattativa senza far precipitare la situazione.

L’Assessore Colla ha anche chiesto ad Evoca di mettere tutte le risorse economiche,

finanziarie e industriali necessarie per rendere possibile l’operazione e di incontrare a

brevissimo l’imprenditore.

Siamo tutte e tutti consapevoli che anche i tempi non sono secondari e l’impegno del sindacato, delle istituzioni, ma anche dell’Azienda, è lavorare da subito affinché una soluzione sia trovata entro le festività.

Dopo un momento di pausa l’Azienda ha confermato che tra una settimana/dieci giorni

l’imprenditore interessato incontrerà l’Assessore Colla per poi avviare i confronti anche con

le Organizzazioni Sindacali, oltre a confermare che la Cassa integrazione sarà prorogata per

ulteriori 8 settimane ed è già fissato per domani un incontro a tal proposito.

Si è svolta nel primo pomeriggio l’assemblea al presidio permanente che ha dato mandato al proseguimento del confronto.

(FIOM CGIL Bologna, FIM CISL Amb)