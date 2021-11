Si tratta di un evento a cura dell’Associazione ‘Non è Colpa Mia’ che si terrà domenica 28 novembre alle ore 18,00 presso il Crogiolo Marazzi (Sassuolo – via Radici in Monte n.70), con il Patrocinio del Comune di Sassuolo. Una iniziativa culturale ed artistica sul tema della violenza contro le donne, in occasione della giornata internazionale che si celebra il 25 novembre.

Dal punto di vista culturale, l’evento ha lo scopo di analizzare la violenza sulle donne, sotto vari punti di vista: sociologico, giuridico, psicologico e mediatico.

A tal fine interverranno l’Avv. Elena Lenzini, avvocata civilista del Foro di Modena, che analizzerà le varie forme di violenza, come si manifestano e come prevenirle; l’Avv. Guido Sola, avvocato penalista del Foro di Modena, il quale porterà l’attenzione anche su percorsi che coloro che hanno commesso dei reati in materia di violenza di genere sono tenuti a seguire; la Dott.ssa Mara Fantinati, psicologa, psicoterapeuta, consulente dei progetti terapeutici, presso la Comunità Terapeutica Villa Bianconi, in Calcara di Crespellano (Bo), residenza a trattamento estensivo, per il reinserimento di autori di reato, la quale esporrà le attività che avvengono all’interno della struttura; la Dott.ssa Sara Ferrari, giornalista, che affronterà la tematica della violenza di genere dal punto di vista mediatico.

L’evento ha anche lo scopo di informare la cittadinanza riguardo a tutti i diritti ed a tutte le tutele alle quali le donne possono accedere in prima istanza, quando decidono di chiedere aiuto alle Autorità.

Ne parlerà il Dott. Antonio Stavale, Dirigente della Polizia di Stato della Direzione Anticrimine presso la Questura di Reggio Emilia, che esporrà le misure di prevenzione in essere e da applicare.

Infine, l’iniziativa ha anche il fine di far conoscere alla cittadinanza quali sono i centri a cui rivolgersi in caso di necessità, e come questi centri operano.

Saranno presenti due rappresentanti di due centri antiviolenza, Loredana Morena coordinatrice del Centro Antiviolenza Distrettuale Tina e l’Avv.ta Lara Di Paolo rappresentante del Centro Antiviolenza Donne e Minori “Non sei sola” di Ortona (CH).

L’evento sarà presentato e moderato dall’Avv. Angela Ninzoli.

In occasione dell’iniziativa si esibiranno l’attrice Roberta Barra e la calligrafa Martina Mammi con le loro performance artistiche. Il tutto per sensibilizzare maggiormente l’attenzione del pubblico sul tema della violenza sulle donne.

Per l’evento il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena ha deliberato l’accreditamento: 1 credito in etica e 1 credito in diritto penale.

Per partecipare all’evento iscriversi alla mail: nonecolpamia.aps@gmail.com