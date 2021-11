Giovedì 25 novembre il presidente della Regione Stefano Bonaccini sarà a Sant’Anna per intervenire nel corso della presentazione del progetto di sicurezza integrata già realizzato grazie anche a fondi regionali.

Alle ore 18.30, al Centro Civico di Sant’Anna, a San Cesario in via del Volontariato 117, dove ha sede il Simplyno Cafè, è in programma un aperitivo per approfondire il progetto di sicurezza integrata già realizzato e il futuro di Sant’Anna: oltre alla presenza del Sindaco di San Cesario Francesco Zuffi, interverrà anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, a conclusione della sua visita nel territorio sancesarese. L’accesso è consentito solo con Green Pass in corso di validità.

A fine 2020 è stato realizzato nel centro della frazione di Sant’Anna il progetto di sicurezza integrata finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per l’80%, circa 50mila euro, e per il restante 20% da risorse comunali.

Sono state installate tre nuove telecamere di sorveglianza in prossimità del centro civico e dell’area verde adiacente, è stata potenziata l’illuminazione pubblica nel parco, dove è stato installato anche un nuovo gioco per bambini e alcuni nuovi elementi di arredo.

Questi interventi fanno da contorno a un progetto più ampio di ripartenza del centro civico di Sant’Anna e della frazione in generale. Rispetto al passato, l’Amministrazione ha infatti scelto di cambiare la forma di gestione della struttura, puntando per la prima volta sull’insediamento di un’attività commerciale di bar e ristorazione. L’attività commerciale è ritenuta infatti un servizio fondamentale per la frazione, non solo per il servizio offerto, ma anche come punto di aggregazione intergenerazionale e come presidio del territorio.

Con l’assegnazione della gestione dell’area commerciale, che ha dato vita al Simplyno Cafè, e della sala civica all’Arci, si realizza la volontà di una frazione sempre più vissuta e partecipata, come dimostrato dagli eventi estivi che hanno registrato una grandissima partecipazione tra i residenti della frazione e non solo.