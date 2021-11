Si è svolta ieri sera, lunedì 22 novembre 2021, la serata informativa organizzata dalla Pubblica Assistenza EMA Emilia Ambulanze ODV di Casalgrande sulla “Disostruzione delle vie aeree in età pediatrica”, un incontro gratuito e aperto a tutti, tenutosi presso l’oratorio della frazione Salvaterra e facente parte del progetto “Sapere è Salute” promosso da ANPAS Emilia Romagna.

L’iniziativa, organizzata dalla locale pubblica assistenza che è da sempre impegnata nel mondo del soccorso, del trasporto sanitario e che ha tra i suoi obiettivi anche quello di informare e formare la cittadinanza sulle manovre salvavita da effettuare in caso di emergenza sanitaria, ha raccolto grande riscontro; oltre 70 persone hanno partecipato alla serata che ha visto una prima parte teorica e, a seguire, una parte pratica con diverse postazioni nelle quali provare quanto appreso poco prima.

“Un momento importante per la cittadinanza e un grande impegno di forze per la nostra associazione” – commenta Massimiliano Pistoni, Responsabile della Formazione di EMA – “che ha messo in campo, per l’ottima riuscita dell’iniziativa, 12 operatori tra formatori e istruttori, impegnati nelle 6 postazioni dislocate all’interno degli spazi dell’oratorio”.

Grande soddisfazione anche da parte del Presidente dell’associazione, Giuseppe Macaluso, che sottolinea “momenti come questi di formazione e informazione sono fondamentali perché saper cosa fare in caso di emergenza può davvero fare la differenza e salvare la vita”.

La pubblica assistenza EMA Emilia Ambulanze è solita organizzare serate completamente gratuite come quella svoltasi ieri sera e invita chiunque fosse interessato a parteciparvi a scrivere un e-mail a segreteria@emilia-ambulanze.it”.