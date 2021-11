A causa di un incidente stradale che, intorno alle 14:00, ha coinvolto due autovetture, il traffico è rimasto bloccato, per circa due ore, in entrambe le direzioni sulla strada statale 63 “del Valico del Cerreto” al km 96 a Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia.

Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, due persone sono rimaste ferite, un giovane 22enne trasportato in codice di massima gravità all’Ospedale di Reggio Emilia, e una ragazza, pure lei 22enne, che ha riportato ferite lievi.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso e i Vigili del fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.