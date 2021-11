Da settembre ha preso il via una collaborazione fra Base cooperativa sociale, realtà che ha in gestione il progetto giovani Made di Scandiano, e Ifoa Reggio Emilia, ente di formazione professionalizzante tra i più qualificati a livello nazionale.

Fa sapere Giulia Ferretti, coordinatrice della cooperativa Base e del Made: “si tratta di una collaborazione strategica, che permetterà di realizzare all’interno delle sedi del progetto giovani di Scandiano diversi percorsi a cura di Ifoa. I percorsi verranno attivati sulla base dei bisogni emersi e potranno essere: seminari orientativi per supportare i giovani nel momento della scelta post diploma, presentando le offerte formative e fornendo spunti e strumenti per la ricerca attiva; colloqui individuali per i giovani che si trovano in una fase di disorientamento e demotivazione con rischio di abbandono scolastico; seminari orientativi per docenti e genitori su tematiche anche di natura educativa; la creazione di un canale diretto fra il Made e i corsi post diploma e master post laurea altamente qualificanti e professionalizzanti offerti da Ifoa nella sede di Reggio Emilia”.

Continua Matteo Nasciuti, Sindaco di Scandiano: “questa collaborazione ha l’obietto primario di dare risposta ai temi della formazione e del lavoro sotto più punti di vista: quello dell’orientamento; quello della formazione e dei tirocini professionalizzanti; quello dell’avvicinamento della domanda e dell’offerta di lavoro. In una fase storica dove si rende sempre più necessario contrastare la dispersione scolastica e incrementare le opportunità di una formazione qualificata in collegamento con le imprese, questa collaborazione risulta essere di fondamentale importanza”.

La Responsabile dei Servizi per il Lavoro IFOA, Francesca Lusenti, ricorda che “IFOA realizza servizi di sostegno per l’accompagnamento al lavoro che attraverso percorsi di orientamento, formazione e ricerca di opportunità lavorative, permettono agli utenti di crearsi nuove possibilità di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro grazie al forte legame con le imprese.

Ci definiamo un vero e proprio ponte che le persone possono percorrere per raggiungere il mondo del lavoro. Il nostro approccio orientativo è sempre finalizzato a condurre ad un crescita non solo individuale ma anche professionale della persona.”

Per informazioni dettagliate sul progetto consultare i “post dedicati” sui canali Facebook e Instagram del Made o inviare una mail a info@polomade.it.