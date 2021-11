Sabato 27 novembre 2021, dalle ore 14.30, la Ludoteca Comunale Barone Rosso di Fiorano Modenese ospita “Ludoteche, gioco e giocatori”. Si tratta di un intenso pomeriggio di riflessioni e attività sul tema, organizzato da Ludo Labo in collaborazione con: GAME Science Research Center; Play – Festival del Gioco; l’associazione culturale Play Res; l’Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche ALI per Giocare.

È possibile partecipare in presenza o in videoconferenza, attraverso la predisposta diretta streaming. L’iniziativa è da intendere come propaggine degli eventi proposti negli scorsi mesi in collaborazione, appunto, con Play – Festival del Gioco, che hanno coinvolto diverse realtà provinciali.

La prima parte del pomeriggio sarà dedicata alla Carta Nazionale delle Ludoteche Italiane. Nel 2011, infatti, il Tavolo Nazionale delle Ludoteche, sollecitato e promosso da ALI per Giocare, portò avanti un confronto nazionale sulla Ludoteca che sfociò nella redazione di questo importante documento, che dettò le linee guida per la qualità del servizio. A dieci anni di distanza, Fiorano Modenese si intende riaprire quel tavolo di lavoro e confronto tra i firmatari storici e le nuove realtà interessate a condividere e rilanciare la carta.

Programma:

ore 14.30:

Perchè festeggiare il decennale della Carta Nazionale? Luca Busani, Assessore all’istruzione e politiche giovanili del Comune di Fiorano Modenese; C’era una volta un Tavolo…, Paolo Munini, responsabile della Ludoteca di Udine che partecipò ai lavori del Tavolo nel 2011

Lettura commentata della Carta a cura del Prof. Roberto Farnè; La Carta come strumento per la progettazione e la partecipazione a bandi pubblici, dott.ssa Viviana Luongo

Verso Play 2022: la riapertura del Tavolo per una nuova condivisione

ore 15:45:

Premio Dossena alla personalità ludica – il premio si rinnova. Con Roberto Farné, Università di Bologna

ore 16:00:

Play4Change Awards – Annuncio e premiazione dei vincitori

Partecipano (presenti e in collegamento streaming) Andrea Ligabue – GAME Science Research Center. Direttore Artistico di Play – Festival del Gioco; Maresa Bertolo – Dipartimento di Design, Politecnico di Milano – GAME Science Research Center; Glauco Babini – Ludo Labo – GAME Science Research Center; Arianna Rivi – F.R.O.G. APS – GAME Science Research Center

Dalle 17:

via libera al gioco in ludoteca con le novità editoriali dalla fiera di Essen a cura dell’associazione ludica Herberia Arcana.

“Oltre a festeggiare il 40° compleanno della nostra Ludoteca comunale – afferma l’assessore Luca Busani – ci sembra quanto mai opportuno ricordare che ricorre il decennale della Carta Nazionale delle Ludoteche Italiane, di cui Fiorano fu uno dei Comuni firmatari. Abbiamo deciso di celebrare questa ricorrenza ospitando un momento ludico significativo, con la consegna di due importanti premi nazionali, ma soprattutto aprendo ufficialmente i lavori di revisione della Carta stessa. Questo perché occorre ribadire che le ludoteche non hanno solo un ruolo socio-educativo per i più piccoli, ma anche di vero e proprio welfare per l’intera cittadinanza”.

Diretta streaming su pagina FB di Play-Festival del Gioco e canale youtube del GAME Science Research Center.