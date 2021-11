Fino al 15 aprile 2022, in occasione di precipitazioni nevose, sarà vietato parcheggiare le auto in alcune vie cittadine. Lo stabilisce l’ordinanza n°300 del 23 Novembre avente ad oggetto: “Servizio di sgombero neve – istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli per esigenze di spalatura neve e ghiaccio su alcune strade della rete comunale”.

“Avuto riguardo alla circostanza che il territorio comunale è stato oggetto, nel corso degli ultimi anni – si legge nell’ordinanza – di abbondanti precipitazioni nevose; premesso che durante e successivamente le previste nevicate, la sosta dei veicoli su alcune strade comunali può rappresentare un grave impedimento al transito dei veicoli adibiti allo sgombro neve ed allo spargimento di prodotti antigelo, ritardando il sollecito svolgimento delle operazioni di pulizia delle strade; considerato che nelle condizioni di cui sopra è opportuno adottare limitazioni alla circolazione veicolare per consentire la pulizia delle strade e il ripristino delle normali condizioni di viabilità, come nella fattispecie un provvedimento atto ad impedire la sosta su talune strade della rete comunale.

Per questi motivi, fino al prossimo 15 aprile 2022, in occasione di precipitazioni nevose sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale e/o come indicato dalla segnaletica stradale ubicata in loco sulle seguenti strade cittadine: via Verdi, via Sigonio, via Brahms, via Dante, via Ravetta, via Tassoni, via Alfieri, via Goldoni, via Pergolesi, via Padovani, via Mameli, via Abba, via Fratelli Bandiera, via Sassari, via Vicenza, via Belluno, via Lago di Iseo, via Ferrero, vicolo Mole, vicolo Paltrinieri, via Monchio, via Manno, via Santa Giulia, vicolo Conce, via Marzabotto, via Montefiorino, via Don Minzoni, via Don Dorino Conte, via Valeggio, via Custoza, via Montebello, via Melegnano, via Pastrengo, via Bezzecca, via Villafranca, via Curtatone, via Quarto, via Marsala, via Monte Hermada, via Monte Podgora, via Foscolo, via Muratori, via Caduti, via Santa Lucia, via San Matteo, via Sant’Agostino, via Monte Cismon, via Botticelli, via Pisano, via Ghiberti, via Alberti, via Raffaello, via Mantegna, via Boulanger, via Due Madonne, via II Giugno, via III Febbraio 1831, via Malpighi, via Meucci, via Spallanzani, via Manzoni, via Salluzzo, via Rivi, via Zanti, via Bondi, via Notari, via Don Giovanardi, via delle Ninfe.