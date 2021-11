Nessuna famiglia che abbia fatto richiesta di contributi per i centri estivi dell’estate 2021 è stata lasciata indietro. Delle 78 famiglie che hanno fatto richiesta, 52 hanno ricevuto il contributo tramite fondi regionali, mentre per le restanti 26, idonee ma escluse a seguito dalla posizione in graduatoria, il contributo è stato garantito dal Comune di Castellarano che ha scelto di sostenere con fondi propri le famiglie che ne sarebbero state escluse.

“Questo è un ulteriore segno di quanto il sostegno delle famiglie sia un valore per l’Amministrazione di Castellarano – commenta l’assessore alle politiche sociali Paolo Iotti — I centri estivi da un lato aiutano le famiglie nella gestione dei figli, dall’altro sono un momento educativo e di socializzazione; continuare a sostenere le famiglie è per noi un valore fondamentale”.

Il Comune di Castellarano, in qualità di componente del Distretto di Scandiano, ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo a sostegno di quelle famiglie con bambini/ragazzi dai 3 ai 13 anni, delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondarie di primo grado, che hanno avuto necessità di utilizzare servizi estivi nel periodo di sospensione estiva delle attività educative/scolastiche.

Il totale dei contributi richiesti dalle 78 famiglie è di € 22.572,00. Le 52 domande delle famiglie rientranti nella graduatoria sono state evase grazie a risorse europee e regionali per un totale di € 15.324,00. Il Comune di Castellarano ha impegnato € 7.248,00 di risorse proprie per non escludere alcun nucleo famigliare dall’agevolazione. Il contributo massimo erogato è di € 336,00.