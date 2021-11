L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, con la Gastroenterologia del Policlinico, diretta dal prof. Antonio Colecchia, ospita per la terza volta, dal 24 al 26 Novembre, i medici italiani vincitori della selezione che ha dato loro accesso alla Scuola di Epatologia dell’Associazione Italiana Studio Fegato (AISF). La Master Class 2021, organizzata dal dottor Filippo Schepis e dalla prof.ssa Erica Villa di Unimore, tratterà di “Gestione clinica e strumentale dell’Ipertensione portale”.

Le procedure diagnostico-terapeutiche del Team Ipertensione portale del Policlinco si aggirano intorno alle 350-400 all’anno, nonostante gli ostacoli imposti dalla pandemia COVID.

“Un altro importante riconoscimento per la nostra Azienda – ha commentato il Direttore Generale, dottor Claudio Vagnini, che aprirà l’evento con un saluto ufficiale – che dimostra ancora una volta la considerazione che i nostri professionisti a livello nazionale e internazionale. Questa considerazione è una garanzia per tutti i nostri pazienti. Complimenti a tutta l’equipe”

Il corso teorico-pratico si terrà presso l’Aula dell’UOC di Cardiologia (Direttore Professor Giuseppe Boriani) sia in presenza che in modalità distance learning grazie al contributo del personale grazie al contributo del personale del Servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria che garantiranno la connessione audio-video dalla sala angiografica ove si svolgeranno le procedure di emodinamica epatica e di trattamento invasivo dell’ipertensione portale.

Obiettivo della Master Class è sia quello di fornire un aggiornamento teorico sulla tematica trattata sia di mostrare come vengano applicate nella pratica clinica le più avanzate tecniche diagnostico-terapeutiche dell’ipertensione portale associata o meno a cirrosi epatica. Infatti, il Policlinico di Modena è un’eccellenza italiana per la diagnosi e cura dell’ipertensione portale e delle sue complicanze.

Al Policlinico è operativo dal 2009 il Laboratorio di Emodinamica Epatica – diretto dal Dott. Filippo Schepis – e il Team Ipertensione Portale che ha tra i suoi componenti essenziali il radiologo interventista dott. Cristian Caporali, l’epatologo emodinamista dott. Marcello Bianchini, il chirurgo dei trapianti prof. Fabrizio di Benedetto e l’intensivista prof. Massimo Girardis.

Il professor Antonio Colecchia, nuovo Direttore della UOC di Gastroenterologia, sarà presente all’inaugurazione di questo importante evento, che vede protagonista il Team Ipertensione Portale dell’AOU di Modena. “Mi congratulo con i colleghi per il riconoscimento dell’AISF – ha commentato il prof. Colecchia – che conferma il lavoro fatto in questi anni dal gruppo multidisciplinare dell’AOU, la cui professionalità è ormai riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Questi 3 giorni, caratterizzati da lezioni interattive e dimostrazioni dal vivo, vedranno la partecipazione di tutta l’equipe medica ed infermieristica della UOC di Gastroenterologia, necessaria per garantire la riuscita dell’evento così come nelle precedenti edizioni”.