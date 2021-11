Ieri pomeriggio i Vigili del Fuoco di Castelnovo Monti e i tecnici del Soccorso Alpino hanno soccorso un uomo di 78 anni, caduto mentre faceva un’escursione nella zona di Monte Ravino, sull’Appennino reggiano nel comune di Villa Minozzo. L’anziano, residente nel reggiano, è scivolato lungo una scarpata per circa 10 m. L’uomo è stato trasportato in barella con tecniche alpinistiche fino ad un sentiero. Da qui è stato accompagnato a bordo di un mezzo Saer fino alla strada carrozzabile, dove è stato affidato all’ambulanza dell’Assistenza Pubblica di Villa Minozzo e trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. L’anziano, infatti, ha riportato gravi traumi, soprattutto agli arti inferiori.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013