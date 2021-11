Si è appena conclusa l’assemblea al presidio permanente Saga Coffe a Gaggio Montano in

vista dell’importante incontro previsto per domani, martedì 23 novembre 2021, presso la

Regione Emilia Romagna.

L’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori Saga Coffee ha dato pieno mandato alla RSU e

a FIOM CGIL e FIM CISL territoriali per andare all’incontro con l’obiettivo di raggiungere

un soluzione in grado di garantire il mantenimento del sito di Gaggio, l’occupazione e il futuro industriale dell’azienda.

Al termine dell’incontro in Regione la delegazione sindacale raggiungerà il presidio per

informare tempestivamente le lavoratrici ed i lavoratori, per valutare la situazione e decidere tutte e tutti insieme come proseguire la vertenza.

(FIOM CGIL Bologna, FIM CISL Amb)