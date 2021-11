Il Roller Hockey Scandiano esce sconfitto a Montale Rangone con il risultato di 3-1. Una sfida equilibrata dove però i gialloblu sono riusciti a capitalizzare molto più degli emiliani che sono andati a segno solo con il 15enne Uva. Coach Uva inserisce dal primo minuto Filippo Dimone, Alessandro Cortes, Alex Rocha, Peter Ehimi e Alessandro Uva.

Dopo le prime schermaglie tra due squadre piuttosto accorte, il primo episodio è il cartellino blu a Busani all’ottavo minuto. Dal tiro diretto l’argentino Ortiz non riesce a superare il cremonese Dimone. Nel successivo power play, Pochettino riesce a trovare un tiro, sporcato dai pattini di Rocha, che s’insacca per l’uno a zero per i locali. Prima della fine del primo tempo, avanza il Symbol ancora con Pochettino su tiro di rigore. All’inizio della ripresa Alessandro Uva riduce il gap in uno scambio veloce con il compagno di squadra, riuscendo a superare il portiere avversario. Scandiano è accorto ma subisce anche il 3-1. grazie alla deviazione volante di Farina sul lancio del suo compagno in centro area. I rossoblu cercano in ogni modo di ritornare sotto ma manca talvolta la precisione per cercare di superare l’attenta difesa gialloblu. A cinque minuti dalla fine Busani non riesce a superare Moncalieri sul tiro di rigore. Scandiano scivola al quart’ultimo posto a quattro punti e la prossima gara sarà giocata contro il Thiene al PalaRegnani sabato prossimo alle ore 18, diretta concorrente per la salvezza a soli due punti di distanza.

SYMBOL AMATORI MODENA – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 3-1 (2-0, 1-1)

Symbol Modena: Moncalieri, Farina, Ortiz, De Tommaso (C), Pochettino – Siberiani, Gallotta, Beato, Ligabue, Manca – All. Manfredini

Scandiano: Dimone, Cortes, Rocha, Ehimi, Uva A – Busani, Barbieri, Fontanesi, Pignatti, Vecchi (C)

Marcatori: 1t: 10’18” Pochettino (M), 23’47” Pochettino (rig) (M) – 2t: 5’22” Uva (S), 10’03” Farina (M)

Espulsioni: 1t: 8’21” Busani (2′) (S)

Arbitro: Matteo Righetti di Sarzana (SP)

Classifica: Roller Bassano 12 Montecchio Precalcino 12, Breganze 9*, Trissino 9, Azzurra Novara 9, Modena* 6, Thiene* 6, Scandiano 4, Correggio* 4, Montebello 1*, Bassano 1

* = una partita in meno

Nella foto di Alberto Bertolani, Alex Rocha in azione nella gara contro Bassano