Al mattino molto nuvoloso o coperto con deboli piogge residue in particolare sui rilievi della Romagna, in graduale esaurimento. Dal pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti piu consistenti sulla Romagna. Temperature minime comprese tra 7/8 gradi delle pianure interne, fino a 11gradi sulla costa. Massime comprese tra 10 e 13gradi. Venti da deboli a moderati dai quadrati settentrionali con rinforzi da nord-est su mare, costa e rilievi di crinale. Mare molto mosso con moto ondoso in attenuazione dal tardo pomeriggio-sera.

(Arpae)