Nella giornata di lunedì 22 novembre 2021, in occasione della giornata nazionale degli alberi e nell’ambito del progetto di educazione ambientale “Un Albero per il futuro”, promosso dal Ministero per la Transizione Ecologica congiuntamente al Comando Unità Forestali dei carabinieri, i militari delle stazioni carabinieri forestale e del reparto carabinieri parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, hanno consegnato a docenti ed alunni di 13 istituti scolastici in provincia di Reggio Emilia circa 40 piantine forestali prodotte dal centro nazionale per la tutela della biodiversità di Peri (VR).

Dopo un momento formativo le piante sono state messe a dimora nei cortili delle scuole aderenti all’iniziativa, rappresentate da scuole d’infanzia, primarie e secondarie nei comuni di Reggio Emilia, Albinea, Carpineti, Castelnovo Monti, Gualtieri, Ventasso e Viano. Le piantine sono state dotate di fascetta con qr code per essere geolocalizzate ed inserite nello specifico portale www.unalberoperilfuturo.it, ove la loro posizione potrà essere visionata, associata agli enti partecipanti.

Il progetto dalla durata di 3 anni, prevede che tali piante formeranno così un bosco diffuso su tutto il territorio nazionale, nel quale l’anidride carbonica immagazzinata dagli alberi in accrescimento, potrà essere monitorata attraverso il portale. All’iniziativa, orientata a rendere gli studenti consapevoli dell’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici, hanno finora aderito oltre 1000 istituti scolastici in tutta Italia.