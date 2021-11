“Guardiamo con soddisfazione alla riqualificazione del Mercato Coperto di Reggio Emilia e alla nascita, da giugno 2022, della Galleria Centrale. Si tratta di un progetto che vede una sinergia virtuosa tra mondo imprenditoriale, amministrazione comunale e società d’investimento”.

Il neo presidente Lapam di Reggio Emilia, Guido Gasparini, interviene sulla riqualificazione dell’area del Mercato Coperto e sulla futura Galleria Centrale, che nascerà tra qualche mese e che è situata in un importante palazzo storico del 1927 nel cuore della città è stata completamente restaurata nel 2012. L’area costituita dall’intero complesso del Mercato Coperto è stata recuperata in ambito conservativo e tutti gli interventi, pur nell’ammodernamento impiantistico e nell’adeguamento funzionale e distributivo, sono volti alla salvaguardia e valorizzazione dei volumi architettonici e dei relativi elementi decorativi presenti. Il progetto propone l’integrazione di spazi coperti, come il Mercato Coperto vero e proprio e l’ex Casa dello studente, a spazi scoperti, come Piazza Scapinelli e l’ex Piazzetta del Pesce.

“La riqualificazione urbana e la rigenerazione finalizzata anche a creare opportunità per le imprese (ricordiamo che si apriranno una quindicina di negozi e un paio di ristoranti) – prosegue il presidente Lapam Reggio Emilia – è particolarmente apprezzabile e la Galleria Centrale diventerà un luogo di attrazione e di svago con un programma di eventi culturali e di intrattenimento per i 13mila studenti del polo reggiano dell’Università e per tutta la cittadinanza. Si tratta – conclude – di un’opportunità per una riqualificazione urbana dell’intero centro storico e va vista anche nell’ottica del presidio del territorio, un esempio importante di sinergia e collaborazione, a partire dagli strumenti urbanistici del Pums e del Pug di Reggio Emilia”.