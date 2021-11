“Scriveremo al Questore per ribadire la nostra netta contrarietà allo svolgimento di queste manifestazioni in centro storico e soprattutto in concomitanza di eventi, come il Mercato straordinario, e per chiedere che i cortei contro il green pass e i vaccini avvengano fuori dal centro, in aree della città a bassa densità commerciale”. Così Tommaso Leone, Presidente provinciale di Confcommercio.

“Quella di domenica – puntualizza Leone – è stata una manifestazione che ha gravemente nuociuto agli operatori del Mercato e nel complesso alle imprese commerciali ed ai pubblici esercizi del centro storico: è del tutto evidente come tanti carpigiani siano stati dissuasi dall’idea di venire in centro per fare degli acquisti o semplicemente per fare una passeggiata”.

“Non è certo in discussione il diritto a manifestare, previsto dalla Costituzione, – afferma il presidente provinciale di Confcommercio – ma la Carta riconosce anche a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto: mi pare che manifestazioni come quelle di domenica ledano questo diritto al lavoro degli esercenti”.

“Stiamo peraltro parlando – continua Leone – di attività duramente colpite dalle limitazioni dei provvedimenti anticovid, alla luce delle quali queste manifestazioni rappresentano la beffa, oltre al danno”.

“La soluzione per garantire i diritti di tutti – conclude Leone – è appunto quella di consentire queste manifestazioni fuori dal centro, così da evitare che impattino negativamente sulle nostre attività”.