Anche i Carabinieri della Provincia di Reggio Emilia oggi hanno celebrato la ricorrenza della loro patrona, la “Virgo Fidelis”, coincidente anche con l’80° anniversario dell’eroica battaglia di Culqualber, attraverso una solenne celebrazione religiosa che si è svolta nella Basilica della Madonna della Ghiara di Corso Garibaldi, 44 a Reggio Emilia. La celebrazione, è stata officiata da Monsignor Tiziano Ghirelli ed ha contemplato, nel rispetto delle prescrizioni emanate per contenere la diffusione del coronavirus, la presenza quale Autorità del solo Prefetto di Reggio Emilia Dr.ssa Iolanda Rolli.

Alla funzione religiosa ha partecipato una contenutissima rappresentanza di militari in servizio e delle sezioni di Reggio Emilia e provincia dell’Associazione Nazionale carabinieri in congedo. Al termine della cerimonia il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Andrea Milani, ha ricordato che la tradizionale celebrazione della Virgo Fidelis risale al 1949, quando Sua Santità Pio XII proclamò ufficialmente Maria Patrona dell’Arma dei carabinieri fissandone la ricorrenza al 21 novembre. Questa è la data in cui la Cristianità celebra la festa liturgica della Presentazione di Maria Vergine al tempio di Gerusalemme ma anche l’anniversario della “Battaglia di Culquaber” nella quale un intero Battaglione Carabinieri si sacrificò, nel 1941, nella strenua difesa di un importante caposaldo.