Domenica a Cognento, in un circuito sterrato, con curve paraboliche, curve tecniche e dune, la festa per il Campionato Provinciale di Modena di Mountain bike. Circa 60 i bambini, provenienti dalle varie società della Provincia, che hanno partecipato. Tanti anche i non tesserati che si sono appena avvicinati al mondo del ciclismo.



