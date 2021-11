Hanno mostrato un forte senso civico gli oltre 20 clienti controllati dai Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale in collaborazione con il personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Bologna, all’interno di due esercizi di ristorazione e bar, i quali dopo il rapido controllo hanno continuato senza alcun problema la loro cena.

Durante le medesime verifiche, venivano elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a euro 4.300,00 circa, nei confronti del titolare di un ristorante sito in via Emilia Ponente, il quale aveva impiegato un lavoratore subordinato senza aver preventivamente comunicato l’istaurazione del suo rapporto lavorativo.

Sono andati in modo diverso i controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena all’interno di un bar in via della Repubblica. Sono state elevate sanzioni amministrative ad alcuni avventori presenti all’interno, per il mancato uso della mascherina di protezione e per la mancanza della Certificazione verde Covid-19, per un importo complessivo di euro 700,00 circa.