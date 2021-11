Cielo coperto al mattino per nubi basse o nebbie sulla pianura e lungo le valli appenniniche, sereno o poco nuvoloso sui rilievi. Dal pomeriggio tendenza a un generale aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale, con deboli piogge lungo i rilievi, in estensione serale anche verso la pianura. Temperature senza variazioni di rilievo: minime intorno a 8 gradi, massime intorno a 12 gradi. Venti inizialmente deboli, di direzione variabile, tendenti a divenire meridionali sui rilievi e orientali sulla pianura. Mare quasi calmo, poco mosso in serata.

(Arpae)