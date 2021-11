Nascondeva la droga già confezionata all’interno di una confezione di profumo riposta nella sua camera da letto mentre nel cassetto della scrivania della stessa camera occultava bilancino e altra dose di droga. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti unitamente ai colleghi della stazione di Casina hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna uno studente minorenne residente in un comune dell’Appennino reggiano.

Al giovane i militari hanno quindi sequestrato alcuni grammi tra marjuana ed hascisc e un bilancino di precisione. E’ successo l’altra mattina quando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti con i colleghi della stazione di Casina, nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei minori gravitanti nell’area dei comune dell’Appennino reggiano, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca verificatisi nel comune di Casina che rivelano un “disagio minorile”, hanno fatto “visita” allo studente minorenne dando corso a una perquisizione domiciliare alla luce delle acquisizioni informative che lo indicavano essere dedito alla compravendita di stupefacenti. Le risultanze dell’attivita condotto confermavano le ipotesi avanzate e il minore consegnava spontaneamente una bustina contenente due grammi scarsi di marjuana che aveva nascosto all’interno di una confezione di profumo riposta nella sua camera da letto. Nonostante l’iniziale collaborazione del giovane i militari davano comunque corso alle attività che portavano al rinvenimento di ulteriore droga, mezzo gramo di hascisc, rinvenuto nella scrivania e un bilancino di precisione custodito sempre nella scrivania, strumento questo che faceva ricondurre la detenzione ai fini di spaccio. Alla luce di quanto accertato il minore è stato denunciato.