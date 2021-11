Si svolgerà lunedì prossimo, 22 novembre a partire dalle ore 21 presso la Biblioteca Cionini di via Rocca, il primo incontro della nuova rassegna “La sottile linea gialla”

L’autore Fabiano Massimi presenterà il suo giallo storico “I demoni di Berlino” (Longanesi, 2021).

L’ingresso è libero e gratuito, previa esibizione del green pass. È consigliata la prenotazione via email o telefono: biblioteca@comune.sassuolo.mo.it / 0536-880813

I demoni di Berlino: Berlino, 27 febbraio 1933. Alle nove di sera le strade della città sono deserte per colpa del freddo pungente, ma in un attimo cambia tutto: al Reichstag, il parlamento, qualcuno ha appiccato il fuoco. Sulla scena giungono anche Adolf Hitler e Hermann Göring, che non perdono tempo a indicare i colpevoli dell’attentato: i comunisti. In poche ore, il Paese entra in stato di emergenza. E, in pochi mesi, Hitler vince le elezioni. Ma chi ha ordito davvero la trama dell’attentato che ha innescato la concatenazione di eventi più tragica della storia dell’umanità? Chi era a conoscenza di questi piani?

Fabiano Massimi è nato a Modena nel 1977. Laureato in Filosofia tra Bologna e Manchester, bibliotecario alla Biblioteca Delfini di Modena, da anni lavora come consulente per alcune tra le maggiori case editrici italiane. Tra le sue pubblicazioni: L’angelo di Monaco (Longanesi, 2020) e I demoni di Berlino (Longanesi, 2021).