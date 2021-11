Nella giornata del 16 novembre scorso, la Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 25 anni per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Intorno alle ore 19.00, gli operatori della Squadra Volante si sono portati in via Giardini a seguito di segnalazione alla linea di emergenza 112NUE da parte di una donna, la cui autovettura era stata urtata e danneggiata da un uomo in bicicletta, feritosi non gravemente al momento dell’impatto e che si stava allontanando in tutta fretta, dopo aver rifiutato le cure dei sanitari del 118, infastidito dal loro intervento.

Alla vista della Polizia, il soggetto ha iniziato ad inveire contro gli operatori, che inutilmente avevano cercato di tranquillizzarlo, per poi scagliarsi contro uno di loro nel tentativo di eludere il controllo. Anche in Questura, dove è stato accompagnato per accertamenti, essendosi rifiutato di fornire le proprie generalità, ha continuato nel suo atteggiamento ostativo sferrando calci all’indirizzo degli agenti.