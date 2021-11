Sarà un tendostruttura a sostituire per sei mesi la palestra della scuola primaria Fortuzzi di viale Polischi 1, ai Giardini Margherita.

L’intervento a cura dell’Amministrazione comunale, in accordo con la direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo 20 e il Quartiere Santo Stefano, si rende necessario in conseguenza dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, in quanto l’edificio scolastico ha subito degli adattamenti e adeguamenti funzionali agli spazi e alle aule didattiche. Nell’anno scolastico 2021/2022 infatti la palestra è stata destinata all’utilizzo di due aule per gli alunni.

Per questo motivo è stato necessario reperire uno spazio dove allestire una palestra temporanea da utilizzare sia in orario scolastico sia extrascolastico dalle società sportive. La scelta è quindi caduta sul campo a libera fruizione di minibasket e pallavolo all’interno dei Giardini Margherita, lato viale Drusiani, a fianco del Playground.

I lavori di installazione della tendostruttura, il cui costo ammonta a 55 mila euro per il noleggio e il montaggio, inizieranno lunedì 22 e termineranno il 26 novembre, mentre l’installazione degli impianti di riscaldamento si concluderà il 9 dicembre, data dalla quale i bambini potranno iniziare a utilizzare la struttura.