Sono stati approvati in via definitiva dalla Giunta dell’Unione Comuni Modenesi dell’Area Nord i tre bandi che erano già stati votati all’unanimità lo scorso 27 ottobre dal Consiglio comunale di San Felice sul Panaro, ma che necessitavano di un ulteriore passaggio in Unione per diventare operativi.

I bandi approvati riguardano il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà favorendo lo sviluppo dell’autonomia personale, la prevenzione dell’abbandono scolastico, l’incentivazione dell’attività sportiva per la fascia di età 6-17 anni, con un occhio di riguardo alle persone diversamente abili.

Tre bandi con cui l’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro intende intervenire in vari ambiti della vita sociale cittadina come sostegno e stimolo ai residenti. Per presentare domanda c’è tempo fino al 20 dicembre 2021. Maggiori informazioni sul sito del Comune (www.comunesanfelicce.net).