Un uomo di 44 anni ed una donna di 58 sono morti stamane in un incidente stradale avvenuto in via Di Mezzo a La Grande di Nonantola. Per cause che dovranno accertare i carabinieri intervenuti per i rilievi, poco prima delle 7:00 si è verificato un tremendo schianto tra un’auto ed uno scooter. Dopo l’impatto i mezzi sono finiti nei cambi ai lati della carreggiata. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118 e ai carabinieri, i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del conducente dalle lamiere della macchina. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi.



