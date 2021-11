Questa mattina, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Colonnello Rodolfo Santovito, ha visitato la Compagnia Carabinieri di San Lazzaro di Savena. Il Colonnello Santovito è stato ricevuto dal Comandante di Compagnia, Maggiore Giulio Presutti e dai Comandanti delle Stazioni Carabinieri presenti sul territorio di competenza: San Lazzaro di Savena, Granarolo Emilia, Castenaso, Ozzano Emilia, Pianoro, Monterenzio, Loiano e Monghidoro, cui ha rivolto parole di ringraziamento per l’impegno profuso quotidianamente da tutti i militari nell’assolvimento dei propri doveri in favore della collettività, sottolineando l’importanza della Stazione Carabinieri quale presidio fondamentale dell’Arma in una comunità, massima espressione delle funzioni di ascolto e di rassicurazione sociale sulla quali la nostra Istituzione è fondata.

Il Colonnello Santovito ha incontrato anche i Sindaci dei territori compresi nella giurisdizione della Compagnia Carabinieri di San Lazzaro di Savena e nell’occasione, è emersa la conferma di un’ottima e consolidata collaborazione istituzionale tra l’Arma dei Carabinieri e le Amministrazioni Comunali, nell’ottica di un impegno della Benemerita in piena sinergia con il territorio di riferimento così ampio ed in continua espansione, demografica ed economica.