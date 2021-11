Una procedura concordata e tempi certi per le imprese associate a Unindustria Reggio Emilia che si rivolgeranno ad UniCredit per richieste di finanziamenti o affidamenti. È questo il risultato ottenuto dall’accordo siglato fra l’Associazione degli industriali reggiana e il Gruppo Bancario.

Un patto che conferma e rafforza l’adesione di UniCredit al “modello” Bancopass, il servizio gratuito che facilita la pianificazione finanziaria e l’accesso al credito, sostenuto e promosso da Piccola Industria Confindustria nazionale ed ora disponibile per le aziende associate a Unindustria Reggio Emilia.

Bancopass, attraverso una piattaforma dedicata alla quale le aziende aderenti accedono autonomamente, permette alle imprese di creare una presentazione aziendale secondo gli standard desiderati dagli enti finanziatori. UniCredit grazie all’accordo con Unindustria Reggio Emilia, apporta un ulteriore vantaggio all’iter valutativo, definendo tempi di risposta particolarmente contenuti.

“Abbiamo accolto con piacere la volontà di UniCredit di aderire al nostro progetto riconoscendo Bancopass come un supporto utile per migliorare il dialogo tra azienda e istituto di credito – afferma Mauro Macchiaverna, Vicepresidente Unindustria Reggio Emilia con delega a Credito, Finanza e Progetti Speciali -. È importante infatti favorire la crescita di una cultura finanziaria all’interno delle aziende, soprattutto le pmi, consentendo all’imprenditore e al manager di pianificare gli investimenti di medio-lungo periodo, per essere più competitivi”.

Dichiara Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “Con questo accordo intendiamo rafforzare la partnership con Unindustria Reggio Emilia, per supportare il rilancio delle sue imprese associate. Un’iniziativa che conferma il nostro impegno nel sostenere il tessuto imprenditoriale del territorio, facilitando e accelerando i processi autorizzativi funzionali alla concessione del credito. Bancopass ci permette di dare risposte in tempi veloci a fronte di una maggiore qualità, trasparenza e completezza dell’informativa societaria”.