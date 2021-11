“Una tragedia immane, improvvisa, che ha colto di sorpresa tutti noi e ci ha colpito a fiondo nei sentimenti”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani esprime il suo cordoglio, a nome dell’intera città di Sassuolo, per quanto avvenuto ieri pomeriggio in via Manin.

“Esprimo il mio più sentito cordoglio – prosegue il Sindaco – e la vicinanza mia e dell’intera Amministrazione comunale alla bimba ed a tutti i famigliari delle vittime. Un ringraziamento sentito a tutti coloro che si sono adoperati e continuano ad indagare per fare luce su questa tremenda vicenda: Questura, Procura, Commissariato, Pm, Carabinieri e Polizia Locale”.