Annullate tutte le iniziative, organizzate e patrocinate dal Comune di Sassuolo, fino a domenica 21 novembre compresa.

In segno di rispetto per le vittime della tragedia di via Manin, l’Amministrazione ha deciso di annullare tutti gli eventi, mostre e manifestazioni, in programma già a partire da oggi e fino a domenica compresa, in attesa di conoscere la data delle esequie per proclamare la giornata di lutto cittadino.