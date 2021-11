La dichiarazione congiunta di Maria Luisa Cuoghi (consigliera delegata alle pari opportunità del Comune di Fiorano Modenese), Camilla Nizzoli (assessora alle pari opportunità del Comune di Sassuolo), Mariaelena Mililli (assessora alle pari opportunità del Comune di Maranello) e Roberta Zanni (assessora alle pari opportunità del Comune di Formigine):

“Quella che si è consumata a Sassuolo è una tragedia enorme che colpisce nel profondo e ci coinvolge tutti. Nessuno può rimanere indifferente di fronte a quanto accaduto. Oggi per le nostre comunità è il giorno del lutto: a nome delle amministrazioni comunali esprimiamo dolore e cordoglio ai familiari delle vittime. Ancora una volta a subire le conseguenze di una violenza mortale sono donne e bambini: i soggetti più indifesi. Come istituzioni saremo sempre al loro fianco. Invitiamo tutte le donne che si trovano in difficoltà a rivolgersi al Centro Antiviolenza Distrettuale, dove possono trovare un supporto e un aiuto”.