È successo l’altra sera quando durante un servizio di controllo del territorio la pattuglia di Scandiano veniva inviata in un bar del paese dive era stata segnalata la presenza di un avventore che disturbava i clienti. Giunti sul posto i militari notavano la presenza del 25enne che in stato di ubriachezza con un bicchiere d’amaro in mano ordinava altro superalcolico. Invitato ad allontanarsi dal locale e diffidato da porsi alla guida dell’auto, saliva sul mezzo dandosi alla fuga, venendo quindi inseguito, raggiunto e fermato lungo via Aldo Moro. Nonostante l’arrivo di altre pattuglie in supporto agli operanti intervenute per l’irruenza del giovane, questi continuava ad avare un atteggiamento scontroso. Sottoposto all’alcoltest, l’esito rilevava un tasso alcolemico superiore a 2.5 g/l. Alla luce delle risultanze i militari procedevano a ritirargli la patente di guida per la successiva sospensione, denunciandolo alla Procura reggiana per guida in stato d’ebbrezza.