Sabato, 20 novembre, alle ore 11 è prevista l’inaugurazione del nuovo Temporary Store GRADE nel cuore del Centro storico di Reggio Emilia. Per tutto il periodo delle festività, nella centralissima via Crispi, la strada che collega Piazza del Monte con piazza Martiri del 7 luglio, sarà possibile visitare un nuovo spazio della Fondazione GRADE Onlus.

Qui sarà possibile trovare tutti i prodotti del Natale solidale GRADE: i panettoni e pandori Melegatti nelle bellissime scatole di latta; le piccole conifere, vere piante che è possibile mettere a dimora e accudirle per farle crescere, del progetto Un pino per la vita; i box con le confetture e i succhi di frutta della cooperativa MartaMaria; i box del progetto Strade di Vite, promosso da GRADE con il prezioso supporto della Collezione Maramotti, con sei bottiglie di vino di grandi cantine italiane abbinate ad altrettante etichette speciali, a tiratura limitata, realizzate da sei grandi artisti; ci sarà anche il berretto invernale GRADE con i colori della fondazione, bianco e rosso, che sono anche quelli più tradizionali del Natale, e moltissime altre novità per adulti e bambini.

Inoltre, presso lo Store GRADE sarà anche possibile trovare i biglietti della nuova grande Lotteria GRADE, che grazie alla collaborazione con Assicoop Emilia Nord e UnipolSai mette in palio come primo premio una FIAT 500X nuova fiammante.

“Ringraziamo Giacomo Magnani di Sport Service, che ha messo a disposizione gli spazi per allestire lo store, e invitiamo tutti i reggiani a visitarlo e scoprire le tante sorprese del Natale GRADE”.

Tutti i proventi dei prodotti andranno a sostenere il progetto “Ricerca o non Ricerca?”, che ha l’obiettivo di introdurre nuove terapie per la cura dei linfomi attraverso due studi di livello nazionale. Gli studi sono coordinati dal professor Stefano Luminari, responsabile della Struttura Semplice di ricerca oncoematologica attivo nella Struttura Complessa di Ematologia del Santa Maria Nuova, e dal dottor Francesco Merli, che dell’Ematologia è Direttore. Il primo si chiama “Foll19” e ha l’obiettivo di valutare se sia possibile ridurre la somministrazione di chemioterapia nei pazienti con linfoma follicolare che mostrano una risposta rapida ai trattamenti. Il secondo progetto invece si chiama “Previd” e si propone di migliorare l’efficacia del trattamento immuno-chemioterapico nei pazienti anziani con linfoma a grandi cellule B con l’integrazione di vitamina D. Lo studio viene condotto presso 50 centri italiani di ematologia”.

Lo store sarà aperto tutti i giorni, in Via Crispi 3A e 3B (locali ex Sport Service), dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (per informazioni tel. 0522 295059, info@grade.it) www.grade.it