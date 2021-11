Presenta studi e ipotesi sulla fabbrica del Duomo, approfondisce il tema delle strutture di fondazione e l’organizzazione costruttiva, ne analizza il comportamento strutturale e i materiali, spiega metodologie e potenzialità di utilizzo del rilievo laser scanning. È il volume “Il Duomo di Modena. Studi e ricerche per un approccio interdisciplinare”, curato da Carla Di Francesco, Francesca Piccinini ed Elena Silvestri, che descrive il lavoro condotto per il restauro della Cattedrale tra il 2008 e il 2014, caratterizzato da un approccio fortemente interdisciplinare, con l’intento di fornire un contributo significativo di conoscenze sul monumento cardine del sito Unesco.

Il volume, edito da Allemandi, sarà presentato sabato 20 novembre, alle 10, nel Salone d’onore del Palazzo arcivescovile (corso Duomo 34) con gli interventi delle curatrici e degli esperti che hanno seguito le ricerche e continuano a studiare il Duomo di Modena dal punto di vista storico e conservativo. La mattinata di presentazione è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili e con Green pass, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid. La presentazione si potrà seguire anche in streaming attraverso il sito (www.museidelduomodimodena.it) e la pagina facebook (www.facebook.com/MuseiDelDuomoModena) dei Musei del Duomo.

L’opera, disponibile nel bookshop dei Musei del Duomo, dà conto della campagna di restauri voluta da Carla Di Francesco, in qualità di direttrice regionale del ministero dei Beni culturali, e avviata pressoché in parallelo, tra il 2008 e il 2014, sulla Cattedrale e sulla torre Ghirlandina. L’intervento ha portato nuovi elementi di conoscenza, fornito l’occasione per sistematizzare le conoscenze già acquisite e consentito di formulare nuove e suggestive ipotesi sulle vicende della Fabbrica del Duomo, attiva nel corso dei secoli per garantire la funzionalità e l’adeguamento alle esigenze liturgiche e devozionali dell’edificio religioso più importante della città. L’uscita del volume, resa possibile dal contributo previsto dalla legge dedicata ai siti Unesco italiani (Legge 77/06), anticipa la pubblicazione sul sito web dedicato dell’Archivio informatizzato del Sito Unesco di Modena che raccoglie la documentazione tecnica e scientifica prodotta negli ultimi anni.

L’iniziativa è promossa da Coordinamento del sito Unesco, Comune di Modena, Musei del Duomo, Capitolo della Basilica metropolitana, in collaborazione con Fondazione di Modena e Unicredit e con il patrocinio del ministero della Cultura.

Alla presentazione intervengono monsignor Luigi Biagini, arciprete del Capitolo della Basilica metropolitana; l’assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi; Donatella Pieri, Fondazione di Modena; Paolo Rossi, Unicredit Modena; Carla di Francesco, ministero della Cultura; l’editore Umberto Allemandi. Le relazioni scientifiche, coordinate da Francesca Piccinini, direttrice del sito Unesco, saranno di Elena Silvestri, Stefano Lugli, Donato Labate, Alessandro Capra, Renato Lancellotta, Tomaso Trombetti, Eva Coïsson, Giovanni Carbonara, mentre le conclusioni sono affidate ad Arturo Calzona con un intervento sulla storiografia del Romanico emiliano alla luce dei recenti studi.