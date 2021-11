Proseguono le proiezioni al Cinema Astoria, seppure in osservanza delle norme anti contagio. Da sabato 20 a lunedì 22 novembre è la volta de “Il bambino nascosto”, un film di Roberto Andò, con Silvio Orlando. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto 5 euro. Nella giornata di lunedì, 5 euro per tutti. Orari: sabato h. 21.00 / domenica h. 18.00 – h. 20.15 / lunedì h. 21

Gabriele Santoro, maestro di musica, ha scelto di abitare nei Quartieri spagnoli, pur provenendo da una famiglia benestante. Vive in solitudine un’esistenza abitudinaria e sempre uguale, finché un bambino non si intrufola in casa sua: è il figlio del vicino, e la camorra lo sta cercando, per motivi a Gabriele sconosciuti. Quell’uomo schivo che “pensa solo ai cazzi suoi” si ritrova davanti una “creatura” che gli intima: “Tu mi devi aiutare”. E Santoro sa, come recita una delle poesie che ripete per non perdere la lucidità, che “quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure ed esperienze”.

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è obbligatoria la mascherina, la disinfezione delle mani e il distanziamento di almeno un metro. All’ingresso verrà misurata la temperatura e assegnato un posto fisso.

Tutte le proiezioni sono organizzate da TIR Danza, con la collaborazione del Comune di Fiorano Modenese. Per maggiori informazioni: www.cinemateatroastoriafiorano.it.