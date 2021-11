Sabato 20, domenica 21 e venerdì 26 novembre (ore 20.30, domenica ore 17) al Teatro Asioli di Correggio arriva, per la prima volta in Italia, la compagnia di nuovo circo francese Blizzard Concept con il suo pluripremiato spettacolo Opéra pour Sèche-cheveux (letteralmente: Opera per asciugacapelli).

E’ uno spettacolo per tutti – dai 4 ai 100 anni – fuori dagli schemi, in cui gli strumenti sono degli asciugacapelli e i protagonisti sono due eccentrici giocolieri-clown-maghi. Grazie alla manipolazione significativa di cose insignificanti, la compagnia Blizzard Concept ci fa entrare nel suo mondo in cui nessun oggetto è sottovalutato, tutte le leggi della scienza sono reinventate al servizio della performance circense e, mentre la ragione si arrende, entra in campo la magia. “Il nostro linguaggio è il circo, che vogliamo contemporaneo e popolare. La manipolazione d’oggetti, la nuova magia e la clownerie sono le discipline artistiche su cui indirizziamo la nostra ricerca artistica. Siamo alla ricerca dell’emozione, del divertimento, della poesia e vogliamo condividerli con gli spettatori”, così si presenta la compagnia. In effetti la “nuova magia” (magie nouvelle, new magic) è una disciplina che, nel campo del nuovo circo, sta suscitando interesse in tutto il mondo.

“Ingenuo e intelligente, riposante ed esplosivo, sublime e assurdo, questo spettacolo spiazzante vi farà rivedere le vostre certezze, dimenticare le vostre abitudini, notare le similitudini, comprendere la vostra solitudine, calmare le vostre inquietudini, riconsiderare le vostre attitudini, calcolare le longitudini e riprendere i vostri studi”, aggiungono i nostri eroi. Che dire di più?

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di PibiPlast, Spal, Snap-On, G.F., Dow, Andria, Stampotecnica.

Biglietti: Euro 14 (ridotto minori 12 anni: euro 7)

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

Il Teatro Asioli è anche su Facebook e Instagram.