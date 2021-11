Una nuova donazione va ad implementare le dotazioni della Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia: Dentalcoop infatti nei giorni scorsi ha consegnato tre nuove sedie scendiscale manuali, fondamentali per i volontari che si trovano nella necessità di assistere e trasferire pazienti con difficoltà di deambulazione e si trovino a piani rialzati. Alla donazione hanno preso parte, in rappresentanza di Dentalcoop, Mario Boscalia, Marketing Manager, il District Manager Stefano Vacca, ed Enrico Michelino del reparto Marketing.

Afferma il Presidente di Croce Verde Reggio Emilia, Rolando Landini: “Si tratta di strumenti indispensabili per il lavoro dei nostri volontari, che consentono di operare in piena sicurezza sia per il paziente che per gli operatori, e che vengono utilizzati pressochè ogni giorno, per cui abbiamo necessità di rinnovarli piuttosto frequentemente. Per superare le barriere architettoniche in caso di assistenza, la poltroncina scendiscale mobile professionale è sempre abbinata al servizio ambulanza: si tratta di un macchinario realizzato specificatamente per il trasporto dei pazienti fino ad un peso di 160 kg. Ogni scendiscale è dotato di maniglie di trasporto a presa ergonomica che permettono una riduzione dello sforzo da parte degli operatori durante il sollevamento: garantiscono di mantenere un controllo sicuro della sedia.

Ringraziamo Dentalcoop che dimostra con questa donazione grande attenzione alla comunità reggiana, l’attenzione di chi opera in ambito sanitario e sa quanto sia fondamentale fornire servizi di alta qualità a chi ne ha bisogno”.

Spiega Mario Boscalia, Marketing Manager Dentalcoop: “Siamo un’azienda italiana che vanta un’esperienza di oltre 15 anni nel settore dell’odontoiatria con una particolare attenzione rivolta ai trattamenti implantologici e di riabilitazione protesica. La nostra mission continua ad essere ben chiara: offrire a tutti i pazienti cure e trattamenti odontoiatrici d’eccellenza grazie all’ausilio delle più moderne tecnologie. Uno degli elementi differenzianti che maggiormente ha contribuito al successo del progetto, è stato quello di mettere a disposizione dei pazienti un’intera equipe medica con vari professionisti, ognuno specializzato in una diversa branca odontoiatrica. I centri odontoiatrici presenti nel territorio nazionale sono oggi 23, tra i quali Reggio Emilia, e danno lavoro a oltre 250 dipendenti e circa 200 medici odontoiatri.

Dentalcoop ha da sempre dimostrato con fatti concreti una particolare sensibilità verso i temi del sociale e del sostegno alle categorie più deboli, stipulando vantaggiose convenzioni per enti e associazioni e contribuendo con donazioni ad importanti iniziative filantropiche. La donazione a Croce verde di Reggio Emilia si inserisce proprio in questo tipo di attività, capace di rafforzare ancora di più lo stretto, speciale legame che ogni singolo Centro Odontoiatrico è riuscito ad instaurare con i propri pazienti e non solo”.

Lo scorso mese di settembre Dentalcoop è entrata a far parte di Colosseum Dental Group, azienda leader nel mercato europeo dell’odontoiatria. L’ingresso in un Gruppo Internazionale consentirà l’utilizzo dei migliori strumenti di diagnostica e metodiche all’avanguardia, offrendo uno sguardo ricco e ampio verso le più moderne tecniche di cura.