Dieci anni di Mabic. Lo spazio polifunzionale di Maranello che ospita la biblioteca e le attività culturali cittadine compie dieci anni venerdì 19 novembre: fu infatti inaugurato in quello stesso giorno del 2011. Progettato dagli architetti Arata Isozaki e Andrea Maffei, il Mabic si è imposto da subito per la sua particolare concezione architettonica e funzionale, e negli anni è diventato un punto di riferimento per l’intera comunità maranellese e non solo: dai lettori di ogni età agli studenti universitari, dai cittadini alle persone che lo frequentano per mostre, presentazioni di libri e incontri. E il Comune ne festeggia i primi dieci anni di vita con una serie di iniziative in programma nei prossimi giorni.

“Una data simbolica che ci fa comprendere come in questi dieci anni la biblioteca Mabic sia diventata un punto di riferimento culturale per la città e per il distretto”, afferma Mariaelena Mililli, assessora alla cultura. “Dalla promozione alla lettura alle mostre temporanee, dai concerti alle presentazioni di libri possiamo affermare che questo è il luogo nel quale ritrovarsi e approfondire i propri interessi e conoscenze. Una struttura di rilievo architettonico e turistico che sta accompagnando la crescita culturale della nostra comunità”.

In occasione del compleanno, dal 19 al 22 novembre, la biblioteca regala un libro a sorpresa in omaggio a tutti i cittadini e i bambini iscritti, fino ad esaurimento: lo si può ritirare presentando la tessera di iscrizione. Sabato 20 alle 16 lo spettacolo per bambini “Nico cerca un amico” di Matthias Hoppe a cura di Il Baule Volante, e dalle 17.30 la distribuzione del Calendario dell’Avvento. Lunedì 22 novembre alle 16.30 “Letture a merenda: storie di libri, compleanni e biblioteche fantastiche” per bambini dai 5 ai 9 anni. Dal 19 novembre al 15 dicembre, infine, i bambini potranno imbucare al Mabic le letterine per Babbo Natale.