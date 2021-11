Per il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i Comuni dell’Unione Terre di Castelli hanno organizzato una serie di iniziative. A Spilamberto il 20 novembre, alle 11, inaugurazione della panchina rossa (in viale Marconi, di fronte alla scuola). A seguire flash mob contro la violenza sulle donne a cura di Latindeg. Domenica 28 novembre, alle 9.30, camminata “Di panchina rossa in panchina rossa”. Ritrovo alla panchina rossa di viale Marconi. Il 29 novembre alle 14 al Circolo Arci nell’ambito della rassegna “I lunedì della salute” incontro dal titolo “Violenza simbolica e strategie di occultamento della violenza maschile sulle donne”.

Dal 13 al 21 novembre “Liberate! – Staffetta delle scarpette rosse ‘da panchina in panchina’”, attraverso i Comuni del Distretto di Vignola. Nei territori dei Comuni del Distretto, guidati dai gruppi dei camminatori locali, i cittadini e le autorità parteciperanno ad una staffetta portando una scarpetta rossa e facendo tappa nelle panchine rosse presenti. Questa iniziativa verrà documentata diffondendo un video sui canali web e social a partire dal 25 novembre data di inaugurazione, nella Sala Consiliare del Comune di Vignola, della mostra “1991 – 2021: 30 anni di lotta contro la violenza – La mostra” e a seguire Consiglio dell’Unione Terre di Castelli.

Dal 21 novembre, alle 17, i Municipi, i monumenti, le piazze o le fontane dei Comuni dell’Unione saranno illuminati di rosso. A Spilamberto sarà illuminato il Torrione.