Torna a colorare di viola i monumenti presenti in città di tutto il mondo la campagna sul tumore al pancreas promossa dall’associazione Nastro Viola. Nella serata del 18 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della sensibilizzazione sul tumore al pancreas, tra i tanti monumenti e i luoghi che si accenderanno anche in Italia per chiedere maggiore attenzione su questa patologia, ci saranno anche le fontane di piazza Roma a Modena che sostiene la campagna attraverso l’assessorato alle Politiche sociali e con la collaborazione con gli uffici tecnici comunali.

Il tumore al pancreas ha un tasso di sopravvivenza molto basso in confronto ad altre neoplasie. La diagnosi precoce è infatti resa particolarmente difficile a causa del ritardo nell’ individuazione dei principali sintomi della malattia in quanto spesso attribuiti ad altre cause. Attraverso la campagna di sensibilizzazione “Facciamo Luce sul Tumore al Pancreas” Nastro Viola vuole canalizzare l’attenzione pubblica e delle Istituzioni sulle criticità legate a questa malattia e, allo stesso tempo, divulgare informazioni su sintomi e fattori di rischio.