Abbiamo aderito per il primo anno a questo bel progetto – spiega Tamara Calzolari, Assessore alla Sanità del Comune di Carpi -, scegliendo di illuminare uno dei nostri monumenti più belli, il Teatro Comunale, per manifestare la nostra vicinanza alle famiglie dei bimbi prematuri e affinché, attraverso la sensibilizzazione, possano migliorare ulteriormente i percorsi di cura e di assistenza ai neonati prematuri. La vicinanza della famiglia è fondamentale per poter avere una migliore qualità di vita per il bimbo”.

“La Giornata Mondiale della Prematurità serve per ricordare che la Prematurità esiste – sottolinea il direttore dell’Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Ramazzini, Francesco Torcetta – e non si può incidere più di tanto in termini di riduzione della casistica. In Italia nascono circa 30.000 prematuri all’anno, e di questi 1 su 100 è un grande prematuro, ovvero nato sotto le 32 settimane. Quest’anno però la giornata ha un significato diverso rispetto al solito: lo slogan scelto per l’edizione 2021 infatti è Separazione zero, per sottolineare l’importanza che il neonato prematuro senta la vicinanza dei genitori. Una presenza che, come sostiene la letteratura internazionale, può fare la differenza anche per quanto riguarda lo sviluppo stesso del bambino. Purtroppo il Covid ha comportato grossi cambiamenti come, ad esempio, la chiusura dei reparti ai genitori, prima presenti 24 ore al giorno. Noi abbiamo salvaguardato questo aspetto facendo sempre entrare entrambi i genitori, sottoponendoli a tampone ogni 48 ore, ma in molte altre realtà non è stato così. L’obiettivo di questa giornata è di rendere nuovamente aperte le terapie intensive neonatali a entrambi i genitori”.

Foto, davanti al Teatro comunale illuminato di viola da sin. Tamara Calzolari, Assessore alla Sanità del Comune di Carpi; Stefania Ascari, Direttore del Distretto sanitario di Carpi; Chiara Borsari, Infermiera della Pediatria di Carpi; Desdemona Lugli, Coordinatrice infermieristica della Pediatria di Carpi; Francesco Torcetta, Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi.

Davanti alla Neonatologia di Carpi, lo staff della Pediatria con le t-shirt viola in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità.