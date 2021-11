Domenica 21 novembre 2021 – ore 16:30 – presso il Piccolo Teatro in Piazza di S. Ilario D’Enza “Canzoncine un po’ bambine”, recital di canzoni e brevi storie per attore e chitarre, di e con Silvano Antonelli.

“Da molti anni, “giocando” al teatro con i bambini, invento canzoni. Canzoni ideate con loro e per loro. Canzoni che parlano dei bambini e della loro vita. Ogni canzone descrive un piccolo pezzo di mondo. Canzoni divertenti. Che coinvolgono i bambini. Ma anche canzoni piene di immagini e di contenuti. Come se ogni brano fosse un teatrino, un racconto in musica” (Silvano Antonelli)

Una carrellata di canzoni e filastrocche musicate originali, scritte cantate e recitate da Silvano Antonelli per e sull’infanzia, che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei bambini. In questo spettacolo saranno le paure, i sogni, i desideri, le attese, le speranze dell’infanzia ad essere oggetto di piccole poesie in musica. Per esempio:

“Il carrello” racconta della spesa al supermercato e delle nostre contraddizioni nel voler acquistare tutto.

“E mangia la pasta” del pranzo alla mensa scolastica. In modo ironico si susseguono valanghe di cibi a dimostrare come spesso nella nostra società si tenda ad esagerare nel proporre continui cibi a bambini che stanno diventando sempre più obesi ma ce ne accorgiamo soltanto quando il danno è fatto.

“Circa un circo” è una famiglia vista con uno sguardo un po’ particolare e scanzonato.

“Il lavoretto” ci fa immaginare a quante cose potrebbero essere modificate e regalate per rendere la vita di tutti migliore.

“Uffa!” Parla della noia che ci ha accompagnato nello stare tanto tempo chiusi in casa e di come superarla con l’immaginazione.

Tanti temi, come un atlante della vita e dei sentimenti dei bambini.

Ingresso unico 5 € – Info e prenotazioni: 3286019875 – info@teatrolattesa.it