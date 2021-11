Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, ha fatto visita, nel pomeriggio di lunedì 15 novembre, al Comando Regionale Emilia Romagna, in Bologna.

La Massima Autorità, dopo essere stato accolto con gli onori militari di rito, dal Comandante

Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale, Gen. C.A. Sebastiano Galdino e dal Comandante Regionale dell’Emilia Romagna, Generale di Divisione Ivano Maccani, ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri nonché dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo e i delegati Co.Ba.R. dell’Emilia Romagna.

Successivamente, il Comandante Regionale, nel corso di un briefing presieduto dal Comandante Generale, ha illustrato all’Autorità di Vertice il contesto socio-economico che caratterizza il territorio regionale, l’operatività del Corpo e l’assetto del personale dei dipendenti Reparti nonché le più importanti iniziative promosse a livello infrastrutturale e per il benessere del personale.

L’Alto Ufficiale ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno e la professionalità profusi quotidianamente dalle Fiamme Gialle dell’Emilia Romagna a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria.