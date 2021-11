Il 19, 20 e 21 novembre al teatro De Andrè prosegue la Stagione Off di Quinta Parete con lo spettacolo di Gloria Giacopini e Giulietta Vacis “Signorina, lei è un maschio o una femmina?”. A far da cornice allo spettacolo due eventi collaterali “Senza Retorica”, un talk sulla disparità di genere, e il progetto “Intergenerazioni Teatrali”.

La Stagione Off al Teatro De Andrè di Casalgrande (RE), una stagione tutta al femminile che per ora ha visto salire sul palco artiste come Laura Formenti e Federica Mafucci, arriva al terzo appuntamento in programma.

Questo venerdì, 19 novembre alle 21:00, sarà la volta di Gloria Giacopini con “Signorina, lei è un maschio o una femmina?”, un monologo comico al femminile, spiritoso ed intelligente, che non ha paura di usare la risata per accompagnare il pubblico verso un ragionare più profondo rispetto alle questioni di genere e alla delicata tematica del percorso di costruzione della propria identità, ricordandoci che violenza significa qualsiasi gesto che toglie la libertà di essere sè stessi.

A precedere lo spettacolo, alle 19:30, un talk aperto a tutti e ad ingresso gratuito, sulla disparità di genere dal titolo “Senza Retorica” a cui parteciperanno la giornalista e scrittrice Marina Cuollo, Karen Ricci ideatrice e conduttrice del celebre podcast e pagina Instragram “Cara, sei maschilista”, l’attrice Valeria Perdonò in rappresentanza del collettivo “Amleta”, Elisabetta Raimondi Lucchetti e Eleonora Marchioni del neonato collettivo torinese “Talea”. A moderare il talk sarà Clizia Riva.

Un altro evento collegato a questo spettacolo sarà Intergenerazioni Teatrali, il 20 e 21 novembre. Un progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna iniziato lo scorso week end, che darà l’occasione ad un gruppo di adolescenti e ai loro genitori di vedere gratuitamente lo spettacolo per poi partecipare ad un laboratorio teatrale di 2 giorni in cui, partendo dagli spunti emersi dallo spettacolo, cercheranno di confrontarsi tra generazioni su alcuni dei temi più attuali della nostra società. Le iscrizioni al progetto sono ancora aperte ed è possibile trovare tutte le informazioni sul sito di Quinta Parete.

La stagione proseguirà il 2 dicembre con “Ti lascio perché ho finito l’ossitocina” di e con Giulia Pont. Anche questo spettacolo è legato al progetto Intergenerazioni Teatrali.

La prenotazione è caldamente consigliata al 342/9337099 o alla mail segreteria@quintaparete.org – Per accedere agli spettacoli e agli eventi collaterali è obbligatorio il green pass.

Info e prenotazioni: Pamela 342/9337099 – segreteria@quintaparete.org

Biglietto intero 12 euro – Biglietto ridotto 8 euro