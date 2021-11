Le fiabe sono vere, musica e parole tessono un filo d’oro fatto di C’era e non c’era. Qui si canta e ci s’incanta qui si ride, si cammina su fili sospesi, qui si corre verso l’amore, non si ha paura del lupo. Qui si filano fiabe per tutti. Dai 4 anni.

Evento su prenotazione ai numeri 0535/417924 e 0535/417957 oppure inviando e-mail a: biblioteca@comune.sanpossidonio.mo.it

Viene richiesta certificazione verde valida ai maggiori di 12 anni.

Venerdì 26 novembre ore 21.00 Auditorium: Non Chiamarmi Amore di e con Elisa Lolli, musiche di Marco Sforza.

Spettacolo teatrale in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2021.

Anche questo è un evento su prenotazione al numero 0535/417924 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 con obbligo di certificazione verde.