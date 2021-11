Omicidio a Modena in via dei Manzini, in zona Fratelli Rosselli. Un uomo, dopo aver ucciso la madre, avrebbe allertato la Polizia confessando il delitto. Sul posto i vigili del fuoco e il 118, che aprendo la porta dell’abitazione hanno rinvenuto il cadavere della donna, e la Squadra Mobile della Polizia di Stato che sta conducendo le indagini.



