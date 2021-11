Furto nella notte all’interno di un bar a Botteghe di Albinea. Sul posto, poco prima delle 3:30 allertati da un istituto di vigilanza privato, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Albinea. I militari hanno accertato che ignoti ladri, dopo aver forzato la finestra posta sul retro, si erano introdotti nei locali che ospitano l’attività commerciale asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, tre videopoker e una macchina cambia monete. La stima complessiva dei danni è in fase di accertamento. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.



